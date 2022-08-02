واشنطن حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لن نبلع الطعم

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، لا تشير إلى تغير سياسة واشنطن تجاه الجزيرة.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد التوتر مع الصين بسبب هذه الزيارة، وتفضل حل جميع الخلافات حول تايوان بالطرق الدبلوماسية.

وتعهد كيربي: "لن نبلع الطعم أو نشارك في استعراض القوة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "لن يتم تخويفها"، وسوف تواصل العمل في المحيطين الهندي والهادئ أثناء السعي للحفاظ على خطوط الاتصال مع بكين.

وأضاف كيربي: "نتوقع أن نرى بكين تواصل استخدام الخطاب التحريضي والمعلومات المضللة في الأيام المقبلة"، لكن الولايات المتحدة لا تزال تركز على "محاولة إدارة التوترات".

واختتم كيربي قائلا: "ستواصل الولايات المتحدة دعم تايوان بينما نسعى جاهدين لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين"، مضيفا أن واشنطن تعتبر المهمتين ضروريتين للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة.

المصدر: نوفوستي+ سي إن إن