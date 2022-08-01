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واشنطن: زيارة بيلوسي المحتملة لا تغير موقفنا تجاه تايوان

أخبار العالم

واشنطن: زيارة بيلوسي المحتملة لا تغير موقفنا تجاه تايوان
AP SNPA/Ross Setford
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، لا تشير إلى تغير سياسة واشنطن تجاه الجزيرة.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد التوتر مع الصين بسبب هذه الزيارة، وتفضل حل جميع الخلافات حول تايوان بالطرق  الدبلوماسية.

واختتم كيربي قائلا: "ستواصل الولايات المتحدة دعم تايوان بينما نسعى جاهدين لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين"، مضيفا أن واشنطن تعتبر المهمتين ضروريتين للحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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