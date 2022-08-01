 
مباشر

السلطات الأمريكية تتهم 11 شخصا بإعداد مخطط هرمي احتيالي بالعملات المشفرة

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تتهم 11 شخصا بإعداد مخطط هرمي احتيالي بالعملات المشفرة
Gettyimages.ru
بيتكوين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj5m

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لائحة اتهام ضد 11 شخصا جمعوا 300 مليون دولار من مستثمرين، في مخطط هرمي للاحتيال باستخدام العملات المشفرة وتقنيات "بلوك شاين".

وقالت اللجنة إنه تم توجيه التهم إلى أربعة من مؤسسي "فورساج" كانوا يعيشون في روسيا وجورجيا وإندونيسيا، وثلاثة آخرين يعيشون في الولايات المتحدة، اجتذبهم مؤسسو الهرم للترويج لهم على الإنترنت، وكذلك عدد من المتهمين الآخرين الذين شاركوا في الترويج للمشروع.

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان