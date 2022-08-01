السلطات الأمريكية تتهم 11 شخصا بإعداد مخطط هرمي احتيالي بالعملات المشفرة

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لائحة اتهام ضد 11 شخصا جمعوا 300 مليون دولار من مستثمرين، في مخطط هرمي للاحتيال باستخدام العملات المشفرة وتقنيات "بلوك شاين".

وقالت اللجنة إنه تم توجيه التهم إلى أربعة من مؤسسي "فورساج" كانوا يعيشون في روسيا وجورجيا وإندونيسيا، وثلاثة آخرين يعيشون في الولايات المتحدة، اجتذبهم مؤسسو الهرم للترويج لهم على الإنترنت، وكذلك عدد من المتهمين الآخرين الذين شاركوا في الترويج للمشروع.

المصدر: "نوفوستي"