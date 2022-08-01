أردوغان: اتفاق شحن الحبوب نجاح دبلوماسي هام لتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اتفاق شحن الحبوب من أوكرانيا المبرم برعاية أنقرة، نجاح دبلوماسي هام لبلاده، وإن لم تدرك المعارضة التركية مدى أهمية ذلك.

وفي خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، شدد أردوغان على أن "هذه المبادرة التي بدأت بقيادة بلادنا تمثل نجاحا دبلوماسيا مهما، وإن لم تستطع المعارضة إدراك مدى أهمية ذلك".​​​​​​​

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: "الأناضول"