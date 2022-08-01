سلطات كييف تنوي تصدير الحبوب من موانئها بما لا يزيد عن ثلاث سفن يوميا

قال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، إن سلطات كييف تنوي تصدير الحبوب من موانئها في مرحلة تجريبية لمدة أسبوعين، بما لا يزيد عن ثلاث سفن يوميا.

وأشار كوبراكوف عبر قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية، إلى أن مثل هذا النظام ضروري لاختبار سلامة الطرق.

وبعد انتهاء الفترة التجريبية، يمكن أن سيصل تصدير الحبوب الأوكرانية في غضون أربعة إلى ستة أسابيع إلى 3 ملايين طن شهريا.

وفي 1 أغسطس، أفادت قناة CNN Türk بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه تم التوقيع على وثيقتين في اسطنبول في 22 يوليو، بهدف حل مشاكل توريد المواد الغذائية والأسمدة للأسواق العالمية.

المصدر: RT