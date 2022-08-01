موسكو: مطالبة كييف بحصة في الممتلكات السوفيتية باطلة قانونا

أعلنت السفارة الروسية في لندن، أن مطالبة كييف على لسان سفيرها لدى بريطانيا بحصة في الممتلكات الروسية بالخارج باطلة قانونا، وذكّرت كييف بـ250 مليار دولار صرفتها روسيا على أوكرانيا.

وذكّر الدبلوماسيون الروس بأن روسيا، بصفتها الوريث الشرعي الوحيد لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية، تحملت المسؤولية عن جميع الديون السوفيتية التي بلغت 110 مليارات دولار وسددتها بالكامل، في حين أن جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، بما فيها أوكرانيا، تركت الاتحاد السوفياتي غير مثقلة بديونه الخارجية.

وأضافت السفارة في بيانها: "بصفتها الوريث الوحيد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تولت روسيا في ذلك الوقت بشكل قانوني أيضا الحقوق في جميع الممتلكات السوفيتية في الخارج. ولكي تطالب أوكرانيا اليوم بأي حصة في هذه الممتلكات، كان على سلطات كييف أن تتحمل نصيبا متناسبا من الديون السوفيتية، الأمر الذي لم تفعله".

ودعا موظفو السفارة إلى عدم نسيان المساعدة المالية السخية التي تلقتها أوكرانيا من روسيا في الفترة من 1991 إلى 2013 في شكل تعريفات تفضيلية للطاقة، والقروض والمزايا التجارية التي تقدر بأكثر من 250 مليار دولار.

واختتمت السفارة: "ننطلق من حقيقة أن المباني الدبلوماسية، ومنازل موظفي السفارات، لا تزال محمية بالحصانة، ومن حقيقة أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كاستمرار روسيا في الامتثال لها في ما يتعلق بالممتلكات البريطانية في موسكو".

المصدر: نوفوستي