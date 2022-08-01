عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مبيعات البتروكيماويات الإيرانية إلى آسيا

أدرجت الحكومة الأمريكية 6 شركات على القائمة السوداء يوم الاثنين، قالت إنها ساعدت إيران في تصدير البتروكيماويات إلى شرق آسيا في التفاف على العقوبات.

وتعرضت ثلاث شركات تجارية مقرها هونغ كونغ وشركة إماراتية واحدة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لمساعدتها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التجارية الإيرانية على شحن "ما قيمته ملايين الدولارات" من المنتجات البترولية والبتروكيماوية إلى مشترين من شرق آسيا لم تذكر أسمائهم.

وزعمت الخزانة الأمريكية أن الشركات كانت جزءا من "شبكة دولية للتهرب من العقوبات" تساعد إيران على كسب عائدات التصدير في الوقت الذي تكافح فيه تحت ضغط اقتصادي دولي.

وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية شركتي شحن على القائمة السوداء، إحداهما في تشينغداو بالصين والأخرى في سنغافورة، للمساعدة في ترتيب شحنات البتروكيماويات إلى المشتري.

كما تم وضع سفينة ناقلة تسيطر عليها شركة "تشينغداو" وتحمل اسم Glory Harvest وترفع علم بنما، على القائمة السوداء.

وتحظر العقوبات أي أصول تمتلكها الكيانات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وتحظر على الأشخاص أو الكيانات الأمريكية التعامل معهم، مما يقيد بشكل فعال وصولهم إلى النظام المالي العالمي.

المصدر: أ ف ب