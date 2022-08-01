الجيش الصيني يحث قواته على "دفن كل الأعداء الغزاة" (فيديو)

نشرت قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني فيديو حثت فيه القوات المسلحة بكافة صنوفها على "دفن كل الأعداء الغزاة".

وظهر مقطع الفيديو على الحساب الرسمي للقيادة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat.

وتضمن الفيديو شعارا دعا القوات المسلحة إلى "التأهب التام وانتظار الأوامر ودفن كل الأعداء الغزاة".

وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي جولة في آسيا في نهاية الأسبوع الماضي، ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.

وتم الإبلاغ عن نيتها أيضا زيارة تايوان، لكنها لم تعلق على هذه المعلومات بسبب متطلبات الأمن.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة من العواقب الوخيمة لزيارة بيلوسي لتايوان.

المصدر: نوفوستي