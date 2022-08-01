الخارجية الأمريكية: سنواصل استهداف صادرات إيران البترولية حتى تعود للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف صادرات إيران البترولية حتى تعود للاتفاق النووي.

وقال أنتوني بلينكن في تغريدة على "تويتر": "إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الكيانات التي تتاجر بالبترول والبتروكيماويات الإيرانية".

وأضاف: "سنواصل استخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من هذه المنتجات حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

We have imposed sanctions on entities trading in Iranian petroleum and petrochemicals. We will keep using our authorities to target Iran's exports of these products until Iran is ready to return to full implementation of its commitments under a mutual return to the JCPOA. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 1, 2022

المصدر: RT + "تويتر"