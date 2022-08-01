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الخارجية الأمريكية: سنواصل استهداف صادرات إيران البترولية حتى تعود للاتفاق النووي

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الخارجية الأمريكية: سنواصل استهداف صادرات إيران البترولية حتى تعود للاتفاق النووي
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف صادرات إيران البترولية حتى تعود للاتفاق النووي.

وقال أنتوني بلينكن في تغريدة على "تويتر": "إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الكيانات التي تتاجر بالبترول والبتروكيماويات الإيرانية".

وأضاف: "سنواصل استخدام سلطاتنا لاستهداف صادرات إيران من هذه المنتجات حتى تصبح إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

المصدر: RT + "تويتر"

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