بوغدانوف يبحث ملف وكالة الهجرة اليهودية مع وفد إسرائيلي في موسكو

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، رئيسة الوفد الإسرائيلي المشترك تمار كابلان، في موسكو وبحث معها قضية وكالة الهجرة اليهودية "سخنوت".

ووفق الخارجية الروسية، بحث الطرفان العلاقات بين البلدين، والقضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة باسماني في موسكو، أنها تلقت خطابا من وزارة العدل الروسية تطالب فيه بحظر نشاط الوكالة اليهودية المذكورة في روسيا.

وفي وقت لاحق، حث المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على عدم ربط القرار الصادر ضد وكالة "سخنوت" بالعلاقات بين روسيا وإسرائيل.

المصدر: RT