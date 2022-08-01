بكين تكشف عن الصاروخ "قاتل حاملات الطائرات" مع احتدام التوتر حول تايوان (فيديو)

عشية الذكرى الـ95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني وفي ظل التوتر في مضيق تايوان، نشرت بكين مشاهد لإطلاق صاروخ "قاتل حاملات الطائرات" فرط الصوتي.

وبث تلفزيون الصين فيديو بعنوان "قدرات القوات الصينية تظهر في 81 ثانية"، ظهر فيه الصاروخ المشار إليه.

وتظهر اللقطات مجموعة متنوعة من الصواريخ الأرضية والصواريخ التي تطلق من السفن والطائرات، لكن إطلاق صاروخ من منصة إطلاق متحركة تقع على طريق صحراوي سريع، جذب أكبر قدر من الاهتمام من قبل الخبراء العسكريين.

ووفقا للخبراء، يبدو أن اللقطات تعرض صاروخ DF-17 فرط الصوتي، الذي عرضته الصين لأول مرة في عرض عسكري في 1 أكتوبر 2019 في بكين.

ووفقا للخبراء، إذا كان الصاروخ المعروض في الفيديو هو بالفعل DF-17، فهذا يعني أنه لأول مرة أصدرت الصين لقطات لإطلاق نار مباشر باستخدامه.

وجاء استعراض القدرات العسكرية الصينية على خلفية الزيارة المحتملة إلى تايوان لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والتي تحتج عليها بكين بشدة وتهدد باتخاذ إجراءات فعالة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

المصدر: نوفوستي