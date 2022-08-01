الصين.. الأرصاد الجوية تجدد إنذارها من ارتفاع حرارة الجو

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني اليوم الاثنين إنذاره من ارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار موجة الحر الشديدة في العديد من مناطق البلاد.

وقال المركز إنه خلال ساعات النهار اليوم، من المتوقع أن تشهد أجزاء من شينجيانغ وشنشي وهوبي والمناطق بجنوب نهر اليانغتسي، وسيتشوان وتشونغتشينغ وكذلك الجزء الجنوبي من الصين درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية.

ووفقا للتوقعات، قد تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من سيتشوان وتشونغتشينغ 40 درجة مئوية.

ونصح المركز الجمهور بتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهر واقترح على العمال المعرضين لدرجات حرارة عالية أو الذين يعملون في الهواء الطلق لفترة طويلة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

المصدر: "شينخوا"