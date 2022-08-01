الكرملين يعلق على محادثات محتملة بين بوتين وماكرون

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن الكرملين سيكشف عن اتصالات الرئيس بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حال حدوثها.

وأضاف: "سنخبركم بالاتصال وموعده إن تم".

ولم يبحث رئيسا روسيا وفرنسا المشاكل المتراكمة منذ شهرين.

ويوم الاثنين، أجرى الرئيس الفرنسي محادثات هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، وأفاد التلفزيون الفرنسي بأن المحادثة بين ماكرون وزيلينسكي استمرت ساعة ونصف الساعة.

وأشار مكتب زيلينسكي إلى أن الطرفين بحثا التعاون في مجال الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتصدير الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي