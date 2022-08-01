وزير إسرائيلي: مشروع "بوابة الأردن" سيحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة

أكد عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل، أن المصادقة على مشروع "بوابة الأردن" للمنطقة الصناعية المشتركة بين عمّان وتل أبيب، سيحوّل ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة.

كما أكدت الوزارة أن المنطقة الصناعية ستصبح بوابة لنقل البضائع إلى دول عربية وخليجية.

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ويعتبر مشروع "بوابة الأردن" أكبر مشروع لوزارة التعاون الإقليمي، وساهم فريج في تنفيذ المشروع بعد تعطيله أكثر من 28 عاما.

وخلال حديث مع "i24 NEWS"، أشار فريج إلى أنه تم انتهاء العمل بالمشروع من الجانب الأردني ويمتد على مساحة تقدر بـ 700 كيلومتر مربع.

وأضاف الوزير أن مشروع "بوابة الأردن" سيقوم بتشغيل أكثر من عشرة آلاف عامل أردني في المقابل وستقوم إسرائيل بإدارة المشروع من خلال مجموعة رجال أعمال إسرائيليين.

ولفت إلى أن مدير المشروع في الجانب الأردني هو محامي من إسرائيل يدعى راني حاج يحيى.

وأكد فريج أن الإمارات ستقوم ببناء مراكز ومخازن لها على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود وستعمل على نقل تلك البضائع إلى مناطق متعددة ودولا أخرى في العالم، وستقوم الإمارات باستئجار مناطق من أجل تخزين بضائعهم بعد نقلها من ميناء حيفا.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على تسريع تنفيذ مشروع إقامة منطقة صناعية مشتركة مع الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة مشروع "بوابة الأردن" كانت قد طُرحت خلال المحادثات التي أدت إلى إبرام معاهدة السلام في عام 1994.

وقال رئيس الوزراء يائير لابيد: "إنه وبعد 28 عاما من إبرام معاهدة السلام مع الأردن، ندفع علاقات حسن الجوار بين الدولتين خطوة أخرى إلى الأمام".

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي