اتهم وينفريد هيرمان، وزير النقل في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، الدول الغربية بتضييع فرصة "ذهبية" لبناء علاقات متبادلة المنفعة مع روسيا، مما تسبب في "رد فعل رهيب" ضده.

ووفق ما نشرته صحيفة Compact، قال هيرمان إن الزعماء الغربيين أتيحت لهم الفرصة لبناء هيكل أمني جديد في القارة، مع مراعاة مصالح روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة، فور انتهاء الحرب الباردة، إلا أنه تم تجاهل الفرصة، وتم السماح لحلف الناتو بالتوسع شرقا.

ووصفت الصحيفة تصريحات هيرمان بأنها "كلمات غير عادية لسياسي من الخضر"، مشيرة إلى ان "الحزب تخلى منذ فترة طويلة عن المثل السلمية وتحول في الواقع إلى حليف متحمس لكييف في الصراع في أوكرانيا. وبطبيعة الحال، تسببت مبادرة هيرمان على الفور في رد فعل رهيب".

ووفقا للمقال، فإن رئيس فصيل الحزب الديمقراطي الحر لألمانيا في مقاطعة بادن فورتمبيرغ، هانز أولريش رولك، لفت الانتباه بالفعل إلى البيان. وطالب رئيس وزراء وينفريد كريتشمان، بالتدخل في الموقف.

المصدر: نوفوستي