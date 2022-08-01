كوريا الجنوبية تعمل على 200 مشروع دفاعي لمواجهة تهديدات جارتها الشمالية

أعلنت وكالة شراء الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية أنها تعمل على نحو 200 مشروع دفاعي، بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المتطورة من كوريا الشمالية.

وحددت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، إجمالي 197 مشروعا، بما يشمل مشاريع متعلقة بدفع سيئول لتأسيس وتثبيت نظام دفاعي "ثلاثي المحاور".

وقالت الإدارة خلال جلسة برلمانية إنها تخطط لدفع النظام المكون من منصة الضربة الوقائية "سلسلة القتل"، والنظام الكوري للعقاب والانتقام الهائل (KMPR)، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري (KAMD).

بالنسبة لمنصة سلسلة القتل، أدرجت الإدارة مشاريع لامتلاك خمسة أقمار صناعية للمراقبة وأسلحة تكتيكية أرض-أرض.

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وبالنسبة لنظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري، فهو يشمل مشاريع خاصة بتوفير نظام رادار إنذار مبكر للصواريخ الباليستية ونظام اعتراض صواريخ أرض-جو بعيد المدى، ونظام دفاعي صاروخي على ارتفاع منخفض.

وبالنسبة لنظام العقاب والانتقام الهائل الكوري (KMPR)، سلطت الوكالة الضوء على تأمين قاذفة صواريخ متعددة 230 ملم، وتطوير طائرة نقل سي-130 إتش.

وأوضحت الوكالة خلال الجلسة استراتيجيتها للبحث والتطوير، وبموجبها تخصص نسبة 20% من استثماراتها لمجالات متعلقة بالتقنية "عالية المخاطر وعالية المستوى"، بينما تخصص 60% للحاق بالتقدم التكنولوجي، أما النسبة المتبقية فتذهب إلى التقنيات المطلوبة للاستخدام في الوقت الحالي.

المصدر: وكالة "يونهاب"