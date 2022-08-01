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وزير دفاع أوكرانيا: استلمنا 4 راجمات أمريكية أخرى من طراز HIMARS

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وزير دفاع أوكرانيا: استلمنا 4 راجمات أمريكية أخرى من طراز HIMARS
AP
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أعلن وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، عن وصول 4 راجمات للصواريخ أمريكية أخرى من طراز HIMARS إلى بلاده.

وقال في تغريدة على تويتر: "وصلت أربع راجمات HIMARS إضافية إلى أوكرانيا ... أصبح صوت صليات HIMARS، يمثل النغمة الأساسية في هذا الصيف على خط المواجهة".

وعبر الوزير الأوكراني، عن شكره وامتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على "تعزيز" القوات الأوكرانية.

في يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 820 مليون دولار لأوكرانيا، وتشمل ذخيرة إضافية لراجمات HIMARS الأمريكية، ومنظومتي دفاع جوي صاروخية نرويجية من طراز NASAMS، وما يصل إلى 150 ألف قذيفة مدفعية عيار 150 مم، وأربعة رادارات مضادة للبطاريات(تستخدم لتحديد مواقع انطلاق الصواريخ والقذائف).

المصدر: نوفوستي

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