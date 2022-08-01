بريطانيا.. شهر يوليو يسجل أعلى معدل بعبور المهاجرين للقناة الإنجليزية

كشفت أرقام حكومية بريطانية، أن عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية خلال شهر يوليو الماضي كان الأعلى خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل 3683 مهاجرا على متن 90 قاربا.

ولم يتم تسجيل وصول أي لاجئين جدد يوم أمس الأحد، لكن يوم السبت عبر 460 شخصا في 12 قاربا، وهو أعلى رقم يومي منذ تسجيل 445 في 11 يوليو، مما يجعلها سادس مرة هذا العام يتجاوز فيها الرقم 400.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الرسمية للربع الأول من العام والبيانات التي جمعتها وزارة الدفاع، فإنه من بين 16389 شخصا عبروا القناة هذا العام، فإن شهر يونيو سجل ثاني أعلى معدل، بعبور 3139 شخصا، وثالث أعلى معدل سجل في مارس بعبور 3074 شخصا.

ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي وسط تقارير بأن وزيرة الداخلية بريتي باتيل ستوقع صفقة أخرى بملايين الجنيهات الاسترلينية مع فرنسا في محاولة لتقليل محاولات العبور. كما يأتي بعد شهر من فرض قوانين جديدة، التي تم بموجبها رفع العقوبة القصوى لمن يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى أربع سنوات في السجن، والسجن مدى الحياة لمن يقودون القوارب.

وفي العام الماضي، عبر 28526 شخصا القناة في قوارب صغيرة، ارتفاعا من 8404 في عام 2020.

وتعتبر القناة الإنجليزية من أخطر ممرات الشحن وأكثرها ازدحاما في العالم.

المصدر: "سكاي نيوز" + RT