رئيس وزراء إسبانيا: إعلان كوسوفو استقلالها غير قانوني

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارة لألبانيا، إن إعلان كوسوفو من جانب واحد استقلالها عن صربيا في عام 2008، كان انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف: "نعتقد ان اعلان الاستقلال من جانب واحد، وهذا رأي الحكومة الإسبانية، مع الاحترام الكامل لرأي الحكومة الألبانية، يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وتابع بيدرو سانشيز القول: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا، مع كل الاحترام الذي نكنه للشعب الألباني. هذا لا يعني أننا لا نقوم بالحوار مع بريشتينا حول التقارب مع الاتحاد الأوروبي. هذا هو موقف إسبانيا".

أدلى رئيس الوزراء الإسباني بتصريحه في ضوء تصعيد آخر جديد في كوسوفو.

إقرأ المزيد

يقوم رئيس الحكومة الإسبانية بجولة في البلقان، حيث زار بالفعل صربيا والجبل الأسود ووصل إلى ألبانيا. وفي تيرانا عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد لقاء رئيس الوزراء إيدي راما.

المصدر: نوفوستي