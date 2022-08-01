 
مباشر

رئيس وزراء إسبانيا: إعلان كوسوفو استقلالها غير قانوني

أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا: إعلان كوسوفو استقلالها غير قانوني
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj1p

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارة لألبانيا، إن إعلان كوسوفو من جانب واحد استقلالها عن صربيا في عام 2008، كان انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف: "نعتقد ان اعلان الاستقلال من جانب واحد، وهذا رأي الحكومة الإسبانية، مع الاحترام الكامل لرأي الحكومة الألبانية، يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وتابع بيدرو سانشيز القول: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا، مع كل الاحترام الذي نكنه للشعب الألباني. هذا لا يعني أننا لا نقوم بالحوار مع بريشتينا حول التقارب مع الاتحاد الأوروبي. هذا هو موقف إسبانيا".

أدلى رئيس الوزراء الإسباني بتصريحه في ضوء تصعيد آخر جديد في كوسوفو.

إقرأ المزيد
صفارات الإنذار تدوي شمال كوسوفو والسكان ينصبون المتاريس (فيديو)
صفارات الإنذار تدوي شمال كوسوفو والسكان ينصبون المتاريس (فيديو)

يقوم رئيس الحكومة الإسبانية بجولة في البلقان، حيث زار بالفعل صربيا والجبل الأسود ووصل إلى ألبانيا. وفي تيرانا عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد لقاء رئيس الوزراء إيدي راما.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان