بايدن: طورنا مقترحا للعودة إلى اتفاق إيران النووي وضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مع "شركاء إقليميين" طورت مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

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وقال بايدن في بيان بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اليوم الاثنين: "من خلال الدبلوماسية - وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين - طورنا مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي".

وتابع: "نعيد ترسيخ قيادتنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك السعي إلى إنشاء البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية كمعيار عالمي لكل من الضمانات الدولية وترتيبات الإمداد النووي"، إضافة إلى "مواصلة جهودنا للحد من انتشار التكنولوجيا الحساسة للتخصيب وإعادة المعالجة النووية."

كما جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بالعمل على عالم خال من ​الأسلحة النووية، وأعرب عن استعداد إدارته للتفاوض "على وجه السرعة" مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026.

المصدر: RT