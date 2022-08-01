تايوان تعلن أن 4 طائرات حربية للجيش الصيني دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj0o
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي للجزيرة.
وأفيد بأن المناورة الجوية شاركت فيها أربع مقاتلات صينية من طراز "جي – 16" حلقت حول منطقة المياه إلى الجنوب الغربي من الجزيرة.
ورد جيش تايوان بتوزيع إنذارات لاسلكية وبنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وكانت البحرية الأمريكية قد وجهت حاملة الطائرات النووية "يو إس إس رونالد ريغان"، وسفينتي الهجوم البرمائيتين "يو إس إس طرابلس" و"يو إس إس أمريكا"، مع مقاتلات "إف -35 بي لايتنينغ 2" إلى منطقة تايوان.
المصدر: RT