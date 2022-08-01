البابا فرنسيس يشارك في المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان

أعلن المكتب الصحفي لرئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، عن زيارة بابا الفاتيكان إلى العاصمة نور سلطان في الفترة من 13-15 سبتمبر المقبل للمشاركة في مؤتمر الأديان.

وتابع المكتب الصحفي أن زيارة البابا فرنسيس تأتي تلبية لدعوة الرئيس توكايف لمشاركته في المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في العاصمة نور سلطان بمركز نزارباييف لتطوير الحوار بين الأديان والحضارات.

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وقد أنشئ مركز تطوير الحوار بين الأديان والحضارات في أبريل من عام 2019، بهدف تعزيز إقامة السلام والتناغم بين جميع الأديان في جو من الاحترام المتبادل، وضمان التفاعل الدائم مع الجمعيات الدينية المحلية والأجنبية وقادتها الروحيين. كما يهدف المركز إلى التفاعل مع الهياكل الدولية، مثل المنظمات والمراكز وغيرها، وإبرام مذكرات التعاون بشأن قضايا الحوار بين الأديان والثقافات.

وينظم المركز اجتماعات مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، ويضم أمانة المؤتمر ومجموعة العمل، كما ينظم بالإضافة إلى ذلك المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، علاوة على الموائد المستديرة والندوات والأنشطة والمسابقات ذات الصلة بغرض تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وتحليل حالة وديناميكيات الوضع الديني في العالم.

كذلك يعني المركز بمكافحة مظاهر التطرف الدينية، وتعزيز التجربة الكازاخستانية في حوار الأديان على المستوى الدولي.

المصدر: نوفوستي