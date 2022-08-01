إيران تعلن القبض على أعضاء رئيسيين في "فرقة بهائية" بتهمة التجسس المباشر لصالح إسرائيل

أعلنت السلطات الإيرانية عن إلقاء القبض على أعضاء رئيسيين في "فرقة بهائية"، بتهمة التجسس المباشر لصالح إسرائيل.

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وأشارت وزارة الأمن إلى أن "قوات الأمن الايرانية اعتقلت عددا من أعضاء القيادة المركزية لشبكة تجسس بهائية".

وأوضحت أن "المحتجزين كانوا على صلة مباشرة بالمركز الصهيوني المعروف بـ"بيت العدل"، ومقره فلسطين المحتلة".



وتمت الإشارة إلى أن "وثائق استخباراتية موثوقة كشفت أن المركز الرئيسي في الكيان الصهيوني قد أبلغ شبكة التجسس الإيرانية استراتيجية إعادة تنظيم الطائفة البهائية في إيران تحت عنوان خطة "خط الدعاية العدوانية" وأوكلتها مهمة جمع معلومات باهداف خاصة".

وأضاف بيان الوزارة: "تم تكليف الشبكة بمهام مختلفة، منها نشر تعاليم استعمارية بهائية المنشأ على نطاق واسع، والتسلل إلى مجموعات تعليمية في البلاد على مختلف المستويات، لا سيما رياض الأطفال".

وأردف: "كما عقد أعضاء الشبكة عدة اجتماعات مع الطاقم المركزي للحزب الصهيوني في الخارج، وقدموا تقارير عن المهمات الموكلة لهم، لا سيما فيما يتعلق بمعاداة الحجاب في إيران بصورة منتظمة".

المصدر: RT