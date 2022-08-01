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الخارجية الإيرانية تعلق على المفاوضات مع السعودية وملف توريد الوقود إلى لبنان

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الخارجية الإيرانية تعلق على المفاوضات مع السعودية وملف توريد الوقود إلى لبنان
AP
العلم الإيراني - طهران
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علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على ملفي المفاوضات مع السعودية، وتوريد الوقود إلى لبنان.

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وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هناك إرادة إيجابية لدى إيران والسعودية لبدء مرحلة جديدة من الحوار من خلال الدور الإيجابي للأشقاء في العراق".

وأضاف: "لم يتحدد موعد محدد للمرحلة الجديدة من المحادثات..نأمل أن تتطور الأوضاع في العراق بشكل إيجابي، وليتمكن أصدقاؤنا في العراق من أداء دورهم البناء كما فعلوا سابقا".

وأوضح كنعاني قائلا: "إيران مهتمة باستخدام امكانيتها لمساعدة لبنان على التعافي الاقتصادي".

وأردف: "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا بخصوص الوقود، فإن إيران مستعدة للحوار والتعاون".

المصدر: RT

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