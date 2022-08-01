الخارجية الإيرانية تعلق على المفاوضات مع السعودية وملف توريد الوقود إلى لبنان
علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على ملفي المفاوضات مع السعودية، وتوريد الوقود إلى لبنان.
وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هناك إرادة إيجابية لدى إيران والسعودية لبدء مرحلة جديدة من الحوار من خلال الدور الإيجابي للأشقاء في العراق".
وأضاف: "لم يتحدد موعد محدد للمرحلة الجديدة من المحادثات..نأمل أن تتطور الأوضاع في العراق بشكل إيجابي، وليتمكن أصدقاؤنا في العراق من أداء دورهم البناء كما فعلوا سابقا".
وأوضح كنعاني قائلا: "إيران مهتمة باستخدام امكانيتها لمساعدة لبنان على التعافي الاقتصادي".
وأردف: "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبا رسميا بخصوص الوقود، فإن إيران مستعدة للحوار والتعاون".
المصدر: RT