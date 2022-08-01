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نيوزيلندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

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نيوزيلندا تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
AP
وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا
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أفادت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الاثنين، بأن حكومة بلادها أعلنت عن اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن ماهوتا: "قمنا بفرض عقوبات ضد القوات المسلحة الروسية وعدد من الهيئات الدفاعية المسؤولة عن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. كما نفرض عقوبات على شركة التأمين "سوغاز" والسكك الحديدية الروسية وعدد من المؤسسات التي تقوم باختراع وإنتاج وتجربة المعدات العسكرية المخصصة للقوات المسلحة الروسية".

وذكرت الوزيرة أيضا أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع في مارس الماضي، "يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات بما فيها حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا".

وقد فرضت نيوزيلندا حتى الآن عقوبات ضد أكثر من 650 مواطنا روسيا بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونواب مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.

المصدر: تاس

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