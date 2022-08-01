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الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز "هيمارس" للجيش الأوكراني

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الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز HIMARS والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إنه نتيجة ضربة بأسلحة عالية الدقة تم تدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز HIMARS في أرض مصنع بمدينة خاركوف كما قتل هناك 53 من القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية استهدفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 92 في منطقة خاركوف، ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 200 من القوميين المتطرفين وتدمير سبع مدرعات.

يتبع..

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