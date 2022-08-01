أكار: تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى ومستعدون للمساعدة في نقل بضائع من موانئ روسيا أيضا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن شحنات الحبوب الأوكرانية سيتوالى تصديرها بنفس آلية الشحنة الأولى التي غادرت ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين.

وقال أكار في حوار مع وكالة "الأناضول" إن أول سفينة محملة بالذرة من أوكرانيا ستصل إلى اسطنبول غدا الثلاثاء في تمام الساعة 15.00، حيث سيتم تفتيشها، مؤكدا أن سلامة السفن التي تحمل الحبوب من أوكرانيا، ستكون مضمونة.

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وشدد أكار على أهمية مركز التنسيق المشترك في اسطنبول باعتباره منصة وحيدة يجتمع فيها ممثلو روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن امتنانه لنظيريه الروسي والأوكراني لمساهمتهما في تنفيذ اتفاق الحبوب.

وأوضح أكار أن كمية الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المتراكمة في موانئ أوكرانيا كبيرة جدا، وفي الوضع الحالي يعتبر النقل البحري هو الطريقة الوحيدة للتصدير.

وحذر أكار من أن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا، يمكن أن تؤثر على حركة الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا وتركيا.

ولفت إلى أن هناك مواد غذائية وكيميائية تنتظر الشحن في موانئ روسيا أيضا، وأضاف إنه "رغم أن نقل هذه البضائع خارج نطاق عملنا.. سنكون سعداء لتقديم ​​مساهمة بهذا الصدد إذا لزم الأمر".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة لشحن الحبوب غادرت ميناء أوديسا صباح اليوم الاثنين متجهة إلى لبنان عبر اسطنبول.

المصدر: "الأناضول"