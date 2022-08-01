زوجة الرئيس الأوكراني: نعتبر إسرائيل قدوة لنا

أكدت أولينا زيلينسكي، زوجة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلادها "تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود، نظرا لتاريخها في الهجمات من جيرانها".

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وفي مقابلة مع القناة "12" العبرية، أوضحت أولينا زيلينسكي قائلة: "نحن نرى قوة ومرونة الإسرائيليين في الوضع الصعب الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه لسنوات عديدة".

وأضافت: "أوكرانيا تقدر كل مساعدة يمكن أن تحصل عليها، وخاصة من إسرائيل في علاج الجرحى الأوكرانيين"، حيث عرضت إسرائيل المساعدة فيها وهي تدريب المتخصصين الأوكرانيين في الصحة العقلية على تحمل نوع الصدمة التي من المحتمل أن يواجهوها بعد العملية العسكرية الروسية.

وقالت أولينا زيلينسكي إن "أكثر من 60% من الأوكرانيين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة والقلق الشديد".

وأردفت: "عندما ننظر إلى الإسرائيليين نرى قوتهم وتصميمهم ومرونتهم في التعامل مع الوضع الذي يعيشون فيه منذ سنوات، وهو أمر ليس بسيطا..نحن نعتبرهم قدوة لنا".

المصدر: "I24"