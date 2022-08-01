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جمهورية دونيتسك الشعبية تتعرض للقصف أكثر من 50 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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جمهورية دونيتسك الشعبية تتعرض للقصف أكثر من 50 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
Globallookpress Rick Mave/Keystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلن ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار عن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية أكثر من 50 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الممثل في منشور له على تطبيق "تليغرام" أنه نتيجة القصف الأوكراني تعرض 19 مبنى سكنيا لأضرار في مقاطعات "كويبيشفسكي" و"بيتروفسكي" و"كييفسكي" بجمهورية دونيتسك الشعبية فضلا عن تضرر منشأتين من مرافق البنية التحتية المدنية.

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ووفقا للمركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، كان شخص قد قتل يوم أمس الأحد، 31 يوليو، بعد تعرضه لانفجار لغم محظور مضاد للأفراد "ليبيستوك" (الفراشة)، وهو لغم يمكن نشره بقذائف هاون أو مروحيات أو طائرات بأعداد كبيرة دون أن ينفجر، وينفجر بمجرد الضغط عليه. وكان قد تم الإعلان في وقت سابق بجمهورية دونيتسك الشعبية عن تلغيم القوات المسلحة الأوكرانية عددا من المدن بألغام محظورة مضادة للأفراد من طراز "ليبيستوك"، باستخدام صواريخ عنقودية من عيار 220 ملم يحمل كل صاروخ منها 312 لغما.

ويذكر أن أوكرانيا هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية "أوتاوا"، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

المصدر: نوفوستي+إنترفاكس

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