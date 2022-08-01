إيران تتابع ما يحدث في العراق "بدقة وحساسية"

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على التطورات الأخيرة التي يشهدها العراق واستيلاء أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على مبنى البرلمان، على خلفية تشكيل الحكومة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني: "العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، نحن نتابع التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية.

وأضاف كنعاني: "إيران أكدت دائما على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في هذا البلد الجار والصديق والشقيق وتؤمن بأن أمن العراق هو أمن إيران والمنطقة".

وأردف: "نحن نتابع تطورات هذا البلد بدقة وحساسية".

المصدر: "مهر"