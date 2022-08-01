فوتشيتش يشكر الخارجية الروسية على دعمها فيما يتعلق بالوضع حول كوسوفو

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن شكره لوزارة الخارجية الروسية على دعمها لبلغراد خلال الأزمة الأخيرة حول شمال كوسوفو.

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وفي كلمة متلفزة ألقاها الليلة الماضية عقب اجتماع عقده في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية، شكر فوتشيتش "أولئك الذين دعموا صربيا"، وخص بالذكر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وكذلك موظفي السفارة الأمريكية.

وأضاف: "أود أن أشكر بشكل خاص ممثلي وزارة الخارجية الروسية، الذين أدركوا بالضبط حقيقة ما كان يحدث، وكان رد فعلهم صحيحا للغاية".

وفي وقت سابق طالبت روسيا سلطات كوسوفو وواشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في الإقليم الانفصالي.

وأعلنت سلطات بريشتنا فجر الاثنين تأجيل تطبيق قانون استبدال لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لمدة شهر، بعد مناشدة السفير الأمريكي جيفري هوفينير، ما أدى إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة بعد احتجاجات للسكان الصرب القاطنين في شمال الإقليم وحشد قوات أمن كوسوفية هناك وعلى الخط الإداري الفاصل بينه وبين صربيا.

المصدر: "تاس"