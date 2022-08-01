مصرع شخصين في انهيار عمود جسر على السيارات في تايلاند

قالت قناة التلفزيون الثالثة في تايلاند، إن عمودا من الخرسانة المسلحة وزنه خمسة أطنان لجسر قيد الإصلاح في تايلاند، سقط على سيارات تمر تحت الجسر.

ونوهت القناة بأن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

ووفقا للقناة، وقع الحادث في حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد (01:00 يوم الاثنين بتوقيت موسكو) في الضواحي الجنوبية لمدينة بانكوك على الطريق السريع الذي يحمل اسم الملك راما الثاني. انكسر أحد أعمدة الجسر، الذي كان يقع فوق الطريق مباشرة، وانهار على سيارة تمر تحت الجسر وشاحنة صغيرة تتبعها.

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وتسبب الحادث بمقتل امرأة جالسة في مقعد الراكب الأمامي في السيارة، وأصيب السائق بجروح خطيرة. لم يصب أحد بجروح خطيرة في الشاحنة.

وذكرت القناة التلفزيونية أن شظايا العمود المتساقط قتلت كذلك أحد العاملين في إصلاح الجسر.

المصدر: نوفوستي