الدفاع التركية: أول سفينة محملة بالحبوب ستنطلق اليوم من ميناء أوكراني وستتجه إلى لبنان

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (في غضون ساعة) صباح اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقالت الدفاع التركية في بيان لها: "تم التوصل إلى اتفاق على أن تغادر سفينة "رازوني" المحملة بالذرة والتي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا في الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي باتجاه لبنان".

وأضافت الوزارة أن قوافل أخرى ستتبع "على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد اكتملت".

وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: وكالات