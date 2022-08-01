إن أشعلت واشنطن جبهة تايوان إلى جانب أوكرانيا فعلى أي النزاعين ستركز اهتمامها؟

نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن دبلوماسي أوروبي كبير لم تذكر اسمه قوله، إن واشنطن ستنقل تركيز اهتمامها من النزاع الأوكراني إلى تايوان إذا تصاعد التوتر حول هذه الجزيرة الصينية.

وأضاف الدبلوماسي: "عند وقوع أسوأ السيناريوهات، ستحول الولايات المتحدة تركيزها من أوكرانيا إلى التوترات مع الصين بشأن تايوان".

وشدد المصدر الدبلوماسي، على أن الوضع في تايوان، لا يثير حاليا القلق في الناتو، وقال: "حتى الآن لا يثير ذلك قلقنا، لكن الوضع قد يتوتر بسهولة".

إقرأ المزيد

وأشار الدبلوماسي، في حديثه للصحيفة، إلى أن "الحرب الكلامية" بين الولايات المتحدة والصين حول الجزيرة يمكن أن تتصاعد بسهولة، ولذلك تتابع الدول الأوروبية الوضع عن كثب هناك".

اكتسب موضوع تايوان، في سياق العلاقات الأمريكية الصينية، أهمية خاصة على خلفية تأزم الوضع في أوكرانيا.

لكن بكين تؤكد على عدم جواز المقارنات بين الموضوعين لأسباب تاريخية وسياسية، وتطالب الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

المصدر: نوفوستي