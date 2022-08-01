"سنعثر على جثث على مدى أسابيع".. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كنتاكي الأمريكية إلى 28 قتيلا

يكثف عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمرت شرق الولاية وأودت بحياة 28 شخصا على الأقل، حسبما أفاد حاكم الولاية الأحد.

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والحصيلة السابقة أشارت إلى وجود 26 قتيلا، ونوه الحاكم في وقت سابق بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبلية متعذرا في أعقاب الفيضانات التي حولت عددا من الطرق أنهارا وحطمت جسورا وجرفت منازل. كما تتعقد جهود الإنقاذ جراء رداءة خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة.

وقال حاكم الولاية آندي بيشير لشبكة "إن بي سي"، إن "هذه الفيضانات هي من بين الأكثر تسببا للدمار والقتلى التي نشهدها في تاريخنا".

وأضاف "سنعمل على التوجه من منزل إلى آخر للبحث عن أكبر عدد من الأشخاص. وسنعمل حتى تحت المطر. لكن الطقس يعقد الوضع".

وقال "سنعثر على جثث على مدى أسابيع، جرف كثير منها لمسافة أمتار، ربما على مسافة أكثر من ربع ميل من المكان الذي فقد فيه أصحابها".

Deadly Kentucky historic floods yet more rain for the general area. State of emergency declared for Kentucky by Governor

pic.twitter.com/5EZ7GCWaQp — News That Matter (@jay1stnewyorker) August 1, 2022

وضربت الفيضانات منطقة في الولاية كانت في الأساس تعاني الفقر جراء تراجع قطاع الفحم الذي شكل عصب اقتصادها.

وسجل بعض مناطق شرق كنتاكي هطول أكثر من 20 سنتيمترا من الأمطار في 24 ساعة.

وارتفع منسوب المياه في الفرع الشمالي من نهر كنتاكي في وايتسبرغ إلى 20 قدما في غضون ساعات، وهو أعلى بكثير من المستوى القياسي السابق البالغ 14,7 قدما.

وحذر مركز التنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأحد من احتمال حصول فيضانات في جزء من الولايات المتحدة يشمل وسط كنتاكي وشرقها.

المصدر: أ ف ب