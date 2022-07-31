NBC: الأمريكيون يشعرون بالصدمة بعد تلقيهم فواتير الكهرباء الجديدة

أفادت شبكة NBC NEWS الأمريكية بأن الأمريكيين يشعرون بالصدمة بعد تلقيهم فواتير الكهرباء التي تسجل زيادات كبيرة بعد ارتفاع أسعار الغاز عالميا.

وقالت الشبكة إن "كلفة الكهرباء ارتفعت في الولايات المتحدة بمعدل 20٪ في الصيف، لكن في عدد من الولايات يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء بنسبة 45-50٪.

وأشارت إلى أن هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز.

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في وقت سابق، أعلن رئيس جمعية النفط والغاز الأمريكية تيم ستيوارت عن

"أسوأ أزمة طاقة في البلاد منذ نصف قرن".

المصدر: RT