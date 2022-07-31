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NBC: الأمريكيون يشعرون بالصدمة بعد تلقيهم فواتير الكهرباء الجديدة

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NBC: الأمريكيون يشعرون بالصدمة بعد تلقيهم فواتير الكهرباء الجديدة
Gettyimages.ru
خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة
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أفادت شبكة NBC NEWS الأمريكية بأن الأمريكيين يشعرون بالصدمة بعد تلقيهم فواتير الكهرباء التي تسجل زيادات كبيرة بعد ارتفاع أسعار الغاز عالميا.

وقالت الشبكة إن "كلفة الكهرباء ارتفعت في الولايات المتحدة بمعدل 20٪ في الصيف، لكن في عدد من الولايات يمكن أن ترتفع فواتير الكهرباء بنسبة 45-50٪.

وأشارت إلى أن هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز.

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المصدر: RT

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