وسائل إعلام: إصابة صربي على حاجز شمال كوسوفو

أفادت وسائل إعلام كوسوفو بإصابة صربي على أحد الحواجز التي نصبتها شرطة الإقليم الانفصالي.

وأوضح موقع "كوسوفو أونلاين" أنه "بالقرب من نقطة تفتيش يارينا، وقع حادث أصيب فيه الصربي ن.ف. من ليشاك، وتم إسعافه إلى مركز كوسوفسكا ميتروفيتشا الطبي".

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وبعد الساعة 18:00، تم تفعيل صفارات الإنذار في كوسوفسكا ميتروفيتشا... وتم أمام المركز الجديد لشرطة الحدود في كوسوفو المعلنة من جانب واحد، بالقرب من مركز يارين الإداري نشر مقاتلي وحدة الرد السريع، مرتدين الخوذات والسترات الواقية من الرصاص.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تجمع حوالي 200 ألباني في الجزء الجنوبي من المدينة بالقرب من الجسر المودي إلى الجانب الشمالي، حيث يخطط الصرب للذهاب بشكل جماعي إلى المكان الذي يتم فيه بناء الحواجز.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت سابق يوم الأحد، خلال خطاب موجه إلى المواطنين أن شرطة كوسوفو ستبدأ عملية في شمال الإقليم عند منتصف ليل الأول من أغسطس وستمنع دخول المواطنين بوثائق شخصية صادرة من بلغراد.

المصدر: "نوفوستي" + RT