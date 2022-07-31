وزيرة الطاقة الإسرائيلية: هناك عناصر في لبنان تحاول عرقلة اتفاق ترسيم الحدود

قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، إن هناك عناصر في لبنان تحاول عرقلة التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين بلادها وبيروت.

وتوقعت كارين الهرار في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تنجر لبنان إلى إجراء المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما.

وصرحت الوزيرة الإسرائيلية بأن هناك عناصر داخل لبنان تحاول عرقلة التوصل إلى اتفاق بين بين بيروت وتل أبيب بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأشارت إلى أن هناك مصلحة كبيرة للشعب اللبناني تتمثل في التحول من بلد يسوده "الخراب الاقتصادي" إلى بلد منتج الغاز.

המו"מ על הגבול הימי | השרה @KElharrar ב-#החייםעצמם: "יש לנו ציפייה שלבנון תביא את עצמה למשא ומתן. עד כה היו גורמים בלבנון שחיבלו בהגעה להסכמה. גם הלבנונים מבינים שיש כאן אינטרס להפוך ממדינה עם חורבן כלכלי למדינה מייצרת גז"

(צילום: יונתן זינדל, פלאש90) pic.twitter.com/XHdS2aIQzb — גלצ (@GLZRadio) July 31, 2022

وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قد قال إن الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أدلى بطرح إيجابي خلال الاجتماع معه اليوم حول موضوع الترسيم.

وصرح فياض عقب اللقاء الذي جرى يوم الأحد بأن "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنه طرح إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".

وأشار إلى أن "الوسيط يهمه الوصول إلى حل قبل نهاية الصيف، والأمور إيجابية بحسب ما لمست منه"، مؤكدا أن "هوكشتاين نفى بعض الإشاعات حول التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.

وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.

فيديو صادر عن الإعلام الحربي في #المقاومة_الإسلامية في لبنان pic.twitter.com/HIOYpvIGvX — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 31, 2022

المصدر: وسائل إعلام عبرية + وكالات