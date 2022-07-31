برلماني روسي: قرار كييف إجلاء سكان دونيتسك خدعة جديدة

أكد عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم ميخائيل شيريميت، أن قرار كييف إجلاء سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونباس حتى الآن، ليس إلا خدعة جديدة من خدع نظام زيلينسكي.

وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي" إن "المحتالين السياسيين في كييف قرروا تدبير خدعة جديدة، حيث سيستدرجون السكان من دونباس، عبر خلق ظروف لا تطاق للحياة، ثم سيختبئون وراءهم، ويرسلونهم إلى الجبهة قسرا".

وطالب نظام كييف بالكف عن "ذرف دموع التماسيح" على سكان دونباس، مشيرا إلى ان "كييف فعلت وتفعل كل شيء لتحويل دونباس إلى أرض محروقة، ولولا روسيا، لكانت خططها قد توجت بالنجاح منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن كل ما يمكن لنظام زيلينسكي فعله الآن هو سحب قواته وإنهاء الاحتلال ومحاولات العدوان على دونباس.

وأكد شيريميت أن روسيا لن تترك سكان دونباس وجها لوجه مع المشاكل، وستعيد إمدادات الغاز والكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة في الجمهوريتين الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي