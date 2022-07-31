إيران تطرح مقترحات جديدة في إطار الاتفاق النووي

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يوم الأحد، عن تقديم بلاده مقترحات وأفكارا جديدة لتسهيل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.

وأكد باقري كني في سليلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "شاركنا أفكارنا المقترحة، من حيث الجوهر والشكل، لتمهيد الطريق لاختتام سريع لمفاوضات فيينا التي كانت تهدف إلى إصلاح الوضع المعقد الضار الناجم عن الانسحاب الأمريكي الأحادي وغير القانوني".

وأضاف: "نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في خطة العمل المشتركة الشاملة، ولا سيما منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لإعطاء فرصة أخرى للولايات المتحدة لإظهار حسن النية والتصرف بمسؤولية".

واختتم بالقول "بصفتنا إيران، نحن على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير، إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل الشيء نفسه".

We work closely with our JCPOA partners, in particular the Coordinator, to give another chance to the U.S. to demonstrate good faith & act responsibly. As Iran, we stand ready to conclude the negotiations in a short order, should the other side be ready to do the same. 2/2 — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) July 31, 2022

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

المصدر: RT + وكالات