قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن الأموال المخصصة لمساعدات أوكرانيا تعود فعليا إلى الولايات المتحدة دون أن تصل لمتلقيها.

وأوضح ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "يجب ألا ننسى الأموال. كل هذه المليارات من الدولارات، أين هي؟ معظمها ببساطة لا يصل إلى أوكرانيا. ينتهي الأمر بمبالغ ضخمة في البنتاغون كتعويض للقوات المسلحة عن حقيقة أن المعدات والموارد قد تم نقلها إلى أوروبا".

وأوضح العقد أنه بمساعدة الأموال المعادة، يتم دفع ثمن تصنيع المعدات والأسلحة الجديدة، واصفا المخطط بأنه "حلقة مفرغة" و"احتيال".

المصدر: نوفوستي