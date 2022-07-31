متاجر فنلندا مهددة بإغلاق أطول الشتاء المقبل لترشيد الكهرباء

رجحت إذاعة YLE الفنلندية اضطرار المتاجر في البلاد لإغلاق أبوابها لفترات أطول يوميا الشتاء المقبل، لترشيد التيار الكهربائي.

وحسب الإذاعة، يعتمد توفر الكهرباء في فنلندا إلى حد كبير على إطلاق المفاعل الثالث بمحطة أولكيلوتو للطاقة الذرية، والذي يتم تأجيل إطلاقه بشكل متكرر.

وأضافت: "قد تضطر المتاجر إلى التناوب لعدة ساعات هذا الشتاء لترشيد استهلاك الكهرباء. وعندما يصبح الجو أكثر برودة، سيكون انقطاع التيار ممكنا لعدة ساعات".

وكما العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تخطط فنلندا لتوفير الطاقة المنزلية في أغسطس، إذ يعاني سوق الطاقة الفنلندي من نقص بنسبة 15% في الطاقة، ويتم تغطية العجز حاليا من السويد.

المصدر: نوفوستي