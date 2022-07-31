الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين

أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع مدريد.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos.https://t.co/yoLFm5SQdApic.twitter.com/dU2fEpDI7F — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 29, 2022

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون "العلاقات مع الجزائر هي نفسها تماما"، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون "قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود "تطبيع" للعلاقات التجارية.

وأفاد بأنه "يتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos.https://t.co/yoLFm5SQdApic.twitter.com/dU2fEpDI7F — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 29, 2022

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر قد أعلنت رفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو ونشرته وسائل إعلام محلية.

جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية نفت ما تردد من أنباء عن عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا.

المصدر: وكالات