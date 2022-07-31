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الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين

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الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين
Gettyimages.ru
الحكومة الإسبانية تعلق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين
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أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع مدريد.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون "العلاقات مع الجزائر هي نفسها تماما"، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون "قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود "تطبيع" للعلاقات التجارية.

وأفاد بأنه "يتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض".

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر قد أعلنت رفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو ونشرته وسائل إعلام محلية.

جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية نفت ما تردد من أنباء عن عودة العلاقات التجارية مع إسبانيا.

المصدر: وكالات

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