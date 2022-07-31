كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن حقائق بيع الأسلحة الغربية من قبل موظفي القوات الأوكرانية.

وتحدث روغوف عن ذلك على هامش الاجتماع الثامن لأعضاء "نادي غورتشاكوف"، وهو مؤسسة تشجع على تطوير الدبلوماسية العامة وتعزيز تشكيل مناخ اجتماعي وسياسي وتجاري ملائم لروسيا في الخارج، تم تأسيسها بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روغوف: "أستطيع أن أؤكد حقيقة بيع الجانب الأوكراني لأسلحة أجنبية، والشيء الأكثر أهمية هو أن هذا يجعل الأمريكيين غاضبين للغاية".

وأضاف أنه "في الواقع، يقدم ممثلو القوات المسلحة الأوكرانية عروضا لبيع الأسلحة طوال الوقت، بدءا من جافلين، وانتهاء بالمعدات الثقيلة، بما في ذلك الدبابات وما إلى ذلك".

كما ذكر أنه تم تسجيل عشرات حالات بيع أنظمة صواريخ جافلين، والمنظومة البريطانية المضادة للدبابات، وحتى معدات ثقيلة بتكلفة أقل بعدة مرات من سعر السوق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع 100 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا.

المصدر: RT