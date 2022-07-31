احتجاز صحفي فيديو ياباني في مسيرة احتجاجية في ميانمار

قال نشطاء مؤيدون للديمقراطية في ميانمار، إن قوات الأمن اعتقلت اليوم الأحد مصورا يابانيا أثناء تغطيته احتجاجا على الحكم العسكري في أكبر مدينة في البلاد.

واعتقلت الشرطة السرية تورو كوبوتا، مخرج الأفلام الوثائقية المقيم في طوكيو، أمس السبت بعد وقفة احتجاجية في يانغون، بحسب ما ذكره تايب فون، زعيم مجموعة يانغون الديمقراطية الشبابية التي نظمت المسيرة، والذي يستخدم اسما مستعار، كحال العديد من النشطاء، خوفا من سلطات الجيش.

واستولى جيش ميانمار على السلطة في فبراير العام الماضي عقب الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

ووفقا لإحصاء مفصل أعدته جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، قُتل ما لا يقل عن 2138 مدنيا على أيدي قوات الأمن واعتقل 14917 منذ الانقلاب العسكري.

وواجهت الحكومة العسكرية الأسبوع الماضي انتقادات دولية حادة بعد إعلانها شنق أربعة نشطاء أدينوا بالإرهاب في محاكمات سرية.

وصرح مسؤول بالسفارة اليابانية لوكالة أسوشيتدبرس أنه أحيط علما باحتجاز مواطن ياباني، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن الرجل محتجز للاستجواب في مركز للشرطة في يانغون وتتخذ السفارة إجراءات للإفراج عنه.

المصدر: أ ب