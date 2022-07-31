وسائل إعلام: إيرلندا ستؤوي اللاجئين الأوكران في المنشآت الرياضية

أفادت وسائل إعلام بأن وزارة الرياضة الإيرلندية تبحث مع المنظمات الرياضية إمكانية استيعاب اللاجئين الأوكران في المنشآت الرياضية.

ووفقا لتقارير RTE، أكدت وزارة الرياضة أنها على اتصال بالمنظمات الرياضية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي منشآت رياضية متاحة لاستيعاب اللاجئين الأوكران على أساس قصير الأجل. منوهة بأن المنظمات استجابت بشكل إيجابي لهذا الطلب.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة إيرلندا تايمز أن إيرلندا واجهت نقصا في أماكن استيعاب اللاجئين الأوكران الوافدين، وتم ملء مركز اللاجئين "سيتي ويست" في غرب دبلن بالكامل.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 3.5 ألف أوكراني يعيشون في مساكن الطلاب سيضطرون إلى تركها في الأسابيع المقبلة بسبب بدء العام الدراسي.

ووصل أكثر من 43000 شخص من أوكرانيا إلى إيرلندا، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 50000 بحلول منتصف أغسطس.

المصدر: نوفوستي