رئيس الوزراء النرويجي يتوقع سنة صعبة لبلاده

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور في مقابلة مع صحيفة Dagsavisen، إن بلاده ستواجه عاما صعبا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء واستمرار النزاع العسكري في أوكرانيا.

وأضاف: "نحن ندرك تماما أننا سندخل في هذه السنة التي ستتطلب منا بذل الكثير من الجهود".

وأشار رئيس وزراء النرويج إلى أنه "لم يعد هناك المزيد من الأوهام، ولكن حكومتنا لا تشعر بالاكتئاب بسبب ذلك".

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وذكر جوناس جار ستور، أن إحدى المشاكل الرئيسية في البلاد، لا تزال تعتبر أسعار الكهرباء العالية، والتي قامت السلطات بالتعويض عنها في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، في جنوب النرويج، حطمت الأسعار رقما قياسيا ساد لفترة طويلة.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم بسبب النزاع العسكري في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي