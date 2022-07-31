برلماني إيراني: المفاوضات النووية قد تستأنف في فيينا

كشف يعقوب رضازاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية بالأيام المقبلة في فيينا.

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وأوضح يعقوب رضازاده قائلا: "عقد أعضاء لجنة الأمن القومي خلال الأيام الماضية اجتماعات مع كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات فيينا، علي باقري كني، وخلال المناقشات أطلعنا على احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة، وذلك بالنظر لجهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى نتيجة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف رضازاده: "هذه الجولة من المفاوضات ستتم بدعم وعزم جاد من الجانبين..وبينما استمرت المفاوضات دون نتيجة منذ عدة سنوات نتمنى التوصل إلى اتفاق جيد بين الطرفين من خلال توجهات جديدة، مع الالتزام بالدقة اللازمة للتوصل إلى نتيجة مقبولة للشعب والبرلمان".

وفي ما يتعلق بموقع عقد الجولة القادمة من المفاوضات، قال رضازاده: "من المحتمل أن تعقد في فيينا..نحن اقترحنا إجراء المفاوضات في ايران، لكن في النهاية، سيتم تحديد المكان الدقيق للمفاوضات وفق تفاهم الأطراف".

المصدر: "إيسنا"