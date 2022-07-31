الحكومة الإسرائيلية تخفض أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستخفض أسعار الوقود ابتداء من منتصف الليلة، بمقدار 1.5 شيكل لليتر الواحد.

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وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد: "تكلفة المعيشة في إسرائيل هي تحد وطني..كل من يعتقد أن لديهم احتكارا لبعض المنتجات هو مخطئ".

وأضاف لابيد: "لمدة 15 عاما، لم يتم عمل أي شيء بخصوص تكلفة المعيشة لكن هذه الحكومة مختلفة..سيتم تخفيض سعر البنزين في منتصف الليل بمقدار 1.5 شيكل لليتر..لقد بدأنا إصلاحًا في الواردات ونحن مصممون على المضي قدما بأقصى سرعة".

وأردف: "نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة بيانات مقارنة حول المنتجات الأساسية، وهناك فجوة تبلغ عشرات من النقاط المئوية..أدعو الجمهور الإسرائيلي إلى الشراء بحكمة..يمكنك تقليل نفقاتك بعشرات النقاط المئوية".

وأكمل لابيد: "تكلفة المعيشة هي تحد وطني..لا يمكن للعائلات إنهاء الشهر..تحقق من الأسعار وقارن بينها..عمليا كل منتج في السوق لديه منتجات موازية ذات جودة أعلى وبسعر أقل بكثير..إذا عملنا معا، الحكومة والمواطنين، فسنخفض تكلفة المعيشة معا".

المصدر: RT