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وسط توترات حول "الجزيرة الغالية".. الجيش الصيني يتعهد بالحفاظ على سيادة بلاده ووحدة أراضيها

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وسط توترات حول
Legion-Media
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أكد سلاح الجو الصيني أن الصين "ستحافظ بحزم على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، في إشارة إلى تايوان مع تصاعد التوترات بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

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وقال المتحدث باسم القوات الجوية الصينية شين جينكي في معرض جوي عسكري اليوم الأحد، إن القوات الجوية لديها أنواع عديدة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق فوق "الجزيرة الغالية لوطننا الأم".

وأضاف أن "القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لديها الإرادة الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين العالمية.

وارتفعت حدة التوترات حول مضيق تايوان الأسبوع الماضي، بسبب الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وعدد من أعضاء الكونغرس إلى دول في شرق آسيا، في رحلة قد تشمل التوقف في تايوان، وهو الأمر الذي حذرت منه الصين بشدة.

وتجري الصين في الأيام الأخيرة وتزامنا مع انطلاق بيلوسي في جولتها، مناورات عسكرية كبيرة قبالة سواحلها القريبة من تايوان.

المصدر: وكالات

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